Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что не будет сообщать детали того, что происходит на фронте, поскольку это может стоить жизней украинских солдат.

Об этом Арестович сказал в эфире программы Марка Фейгина.

"Военную информацию предоставляет Генеральный штаб, и подает ее скупо. Это делается специально, чтобы не давать информацию российскому командованию. Если сегодня Фейгин и Арестович скажут – "взяли", завтра это будет стоить жизней солдат. Поэтому любая информация дается по принципу "не навреди", – пояснил советник Офиса президента.

"Многие военные обозреватели ляпают так, что мне хочется просто пристрелить их. Я лично знаю случаи, когда заявления "взяли деревню" приводили к гибели наших солдат", – добавил Арестович.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович не верит в поставки Западом дальнобойных ракет и считает, что "Украина должна сама себя защитить".

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