"Это может стоить жизней украинских солдат". Арестович отказался сообщать подробности ситуации на фронте
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что не будет сообщать детали того, что происходит на фронте, поскольку это может стоить жизней украинских солдат.
Об этом Арестович сказал в эфире программы Марка Фейгина.
"Военную информацию предоставляет Генеральный штаб, и подает ее скупо. Это делается специально, чтобы не давать информацию российскому командованию. Если сегодня Фейгин и Арестович скажут – "взяли", завтра это будет стоить жизней солдат. Поэтому любая информация дается по принципу "не навреди", – пояснил советник Офиса президента.
"Многие военные обозреватели ляпают так, что мне хочется просто пристрелить их. Я лично знаю случаи, когда заявления "взяли деревню" приводили к гибели наших солдат", – добавил Арестович.
Ранее мы писали, что Алексей Арестович не верит в поставки Западом дальнобойных ракет и считает, что "Украина должна сама себя защитить".
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