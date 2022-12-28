Киев в ближайшее время может вернуться к графикам плановых отключений электричества.

Об этом сообщил в среду, 28 декабря, в Facebook гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется, а отключения становятся более прогнозируемыми.

Напомним, сегодня, несмотря на заявления о том, что Киев начал получать стабильные объемы электроэнергии, в столице действуют экстренные отключения света.

Ранее мы писали, что в Киевской городской государственной администрации рассказали, что по данным на среду, 28 декабря, в Киеве 300 тысяч человек остаются без электричества.

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