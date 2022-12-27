Объемы электроэнергии для Киева стабилизированы, их удалось равномерно распределить.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Фейсбуке.

"Киев получает стабильные объемы электроэнергии. Конечно, с ограничениями, но стабильно. Это первая хорошая новость. Эти объемы удается равномерно распределить по временным схемам переподключения сетей. Это вторая хорошая новость", – написал он.

Ранее замглавы КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала "Киев" сообщил о том, что режим экстренных отключений света в Киеве будет действовать всю зиму.

Напомним, несмотря на то, что ДТЭК сумел перераспределить электроэнергию, все районы Киева сейчас имеют периодические поставки света. Но это временная схема. Экстренные отключения света в Киеве продолжатся.

Ранее генеральный директор компании Yasno заявил, что ситуация в Киеве позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии. По его его словам, нормализация идет благодаря трем причинам.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский призвал готовиться к новым ударам по энергетике.