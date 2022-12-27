в Киевской городской государственной администрации заговорили о том, что режим экстренных отключений света в Киеве будет действовать всю зиму.

Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев в эфире телеканала "Киев".

"Ситуация непростая, и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными.

В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать. Мы максимально стараемся сделать так, чтобы жителям было комфортно, но все зависит не только от энергетиков", - отметил он.

Напомним, несмотря на то, что ДТЭК сумел перераспределить электроэнергию, все районы Киева сейчас имеют периодические поставки света. Но это временная схема. Экстренные отключения света в Киеве продолжатся.

Ранее генеральный директор компании Yasno заявил, что ситуация в Киеве позволяет максимально приблизиться к плановым графикам подачи электроэнергии. По его его словам, нормализация идет благодаря трем причинам.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский призвал готовиться к новым ударам по энергетике.