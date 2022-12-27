В украинской энергосистеме по состоянию на 27 декабря сократился дефицит мощностей благодаря увеличению объемов производства электростанциями.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

После аварийно-восстановительных работ включен в сеть блок на одной из ТЭС, пострадавшей от недавних российских атак.

Тем не менее, мощностей все равно не хватает для удовлетворения всех потребностей потребителей, лимиты потребления введены во всех областях Украины.

Напомним, в Киеве 27 декабря по-прежнему не действуют графики отключений света. В столице из-за сложной ситуации в энергетике происходят экстренные отключения. в Днепре и Одессе сегодня введены плановые отключения.

Также мы писали, что вчера во Львовской области стабилизировали ситуацию со светом и ввели плановые графики отключений.

Кроме того, "Страна" публиковала истории киевлян, которые застревали в лифте на 1-4 часа из-за внезапных отключений света.

"Страна" следит за новостями 27 декабря в своем онлайне.

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