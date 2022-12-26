Во Львовской области, где с утра 26 декабря действовали аварийные отключения, теперь действуют плановые почасовые отключения. Как заявляют местные власти, ситуацию в области удалось стабилизировать.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Максим Козицкий в своем телеграм-канале.

"Во Львовской области удалось стабилизировать ситуацию, поэтому электроэнергию подают в соответствии с графиком почасовых отключений", - написал Козицкий.

"Страна" писала, что аварийные отключения продолжают действовать в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областях и в Киеве.

Всем областям доведены лимиты потребления, они превышены в ряде областей и там действуют аварийные отключения.

Ранее стало известно, что во Львовской области одновременно получать электроэнергию может только половина потребителей. По словам Козицкого, из-за похолодания энергетики работают над тем, чтобы интервалы между отключениями были меньше - то есть, чтобы электроэнергия в каждый дом области подавалась на более долгий промежуток времени.

Напомним, вчера во Львове в честь праздника подсветили елку и оперный театр. А рождественский вертеп на Львовщине дополнили фигурами Бандеры и Байдена.