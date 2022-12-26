Жители ЖК "Бережанский" в Киеве, которым отключили электричество из-за долгов перед ДТЭК, перекрыли дорогу на своей улице.

Видео стихийного протеста публикуют столичные телеграм-каналы.

По данным пабликов, застройщик ЖК "Бережанский" не заплатил ДТЭК и компания отключила дома комплекса от электроснабжения. Между тем у жителей коммунальные удобства, включая отопление и оборудование кухонь, зависит от электричества.

Ранее, в сентябре, в Киеве на Софийской Борщаговке местные жители перекрыли дорогу из-за того, что в нескольких домах отключили водоснабжение. Людей отключили от водоснабжения за долги перед местной канализационной насосной станцией, которая не находится на балансе ни в одной организации, но именно через нее идет вода для домов на Софийской Борщаговке.

Также мы рассказывали, что в Одессе люди перекрыли дорогу, протестуя против отключений света.