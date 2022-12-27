На акции протеста в Киеве на улице Автозаводской, где жители ЖК "Бережанский" перекрыли дорогу в связи с отключением их от электричества, произошла стрельба.

Об этом пишут местные паблики.

Сообщается, что прибывшая полиция уже задержала стрелков. О причинах стрельбы пока ничего не известно.

Как писала "Страна", застройщик ЖК "Бережанский" не заплатил ДТЭК и компания отключила дома комплекса от электроснабжения. Это вынудило людей перекрыть дорогу.

Между тем война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.