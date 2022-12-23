В социальных сетях появилось видео стрельбы на улице в Париже, которая произошла в пятницу, 23 декабря, возле "Курдского культурного центра".

Соответствующие кадры опубликовали Telegram-каналы.

На видео можно заметить, что клиенты и персонал в парикмахерской внезапно начинают прятаться и убегать. Через мгновение туда заходит мужчина с пистолетом и делает несколько выстрелов.

Затем он подходит ближе, завязывается борьба, мужчинам удается повалить стрелявшего на пол. В конце записи видно, как один из раненых садится на диван в зале.

Кроме того, появилось видео столкновений в центре Парижа после стрельбы вблизи "Курдского культурного центра".

Сообщается, что стрелок открыл огонь по представителям курдской общины, три человека погибли, еще один находится в тяжелом состоянии. После этого в этот район стали стягиваться местные курды, начались столкновения с полицией.

Напомним, в Париже мужчина в возрасте около 60 лет устроил стрельбу в 10-м округе. Сначала сообщалось, что два человека погибли и есть раненые. Мужчина сделал около семи-восьми выстрелов, после чего на улице возникла паника. Стрелка задержали, мотивы его действий пока неизвестны.

Ранее мы писали, что недавно в Риме мужчина выстрелами из пистолета смертельно ранил трех женщин.

Также "Страна" сообщала, что в ноябре после стрельбы в гей-клубе Колорадо-Спрингс погибли пять человек.