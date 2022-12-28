В среду, 28 декабря, несмотря на заявления о том, что Киев начал получать стабильные объемы электроэнергии, сегодня в Киеве действуют экстренные отключения.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК сегодня утром.

Графики стабилизационнных отключений света, составленные ранее, пока не действуют.

Напомним, что ранее сообщалось, что режим экстренных отключений света в Киеве будет действовать всю зиму.

Также мы писали, что новогодние праздники пройдут без отключений света, если не будет новых обстрелов РФ. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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