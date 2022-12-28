По данным на среду, 28 декабря, в Киеве 300 тысяч человек остаются без электричества. В городе действуют аварийные отключения.

Об этом сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире "Эспрессо".

"Нам удалось за последнее время стабилизировать ситуацию с электроэнергией в городе Киеве. Однако еще по состоянию на сегодняшний день в столице существуют аварийные отключения электроэнергии в разных районах. В частности на утро 28 декабря без электроэнергии в городе Киеве остается более 300 тыс. потребителей", - заявил он.

Также в некоторых районах столицы также отсутствует водоснабжение и теплоснабжение.

"В тех местах, где происходит отключение электроэнергии, также отсутствует и водоснабжение и теплоснабжение. Это касается, в первую очередь, высотных домов, в которых вода должна подкачиваться помпами. Также это касается и части котельных в городе, которые мы еще не успели оборудовать генераторами", - добавил Поворозник.

Напомним, в Киеве с утра действуют экстренные отключения света.

Также мы писали, что в Yasno заявили, что Киев стабильно получает ограниченные объемы электроэнергии.

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