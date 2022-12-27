Кабмин упрощает строительство воздушных линий электропередач и подстанций, отменив требование оценки воздействия на окружающую среду.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Чтобы быстрее восстановить энергосистему, принимаем решение об упрощении строительства воздушных линий электропередач и подстанций. На время военного положения снимаем требование проведения оценки воздействия на окружающую среду на такие объекты", - сказал он.

По словам премьера, этот шаг оправдан в экстремальных условиях полномасштабной войны.

По данным "Укрэнерго", Германия поможет Украине восстановить восемь электроподстанций.

Всего из-за обстрелов РФ в Украине повреждены около девяти объектов генерации, а также электроподстанции.

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