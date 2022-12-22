По расчетам энергетиков, на выход из нынешнего блэкаута Украине понадобится от семи до десяти дней.

Об этом сообщил в четверг, 22 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с энергетиками.

"При наиболее сложном случае полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход занимает от семи до десяти дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир еще не переживал таких вещей", – сказал глава Кабмина.

По его словам, правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий, в том числе и полному блекауту в крупных городах. На этот случай у руководителей областных военных администраций уже есть планы реагирования на такие критические ситуации.

"У этих документов есть гриф "Для служебного пользования", они не могут быть озвучены публично", – добавил Шмыгаль.

Как писала "Страна", директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сказал, что Киев может вернуться к плановым отключениям света через 7-10 дней, но в лучшем случае свет будет у потребителей 10 часов в сутки.

При этом, по данным энергетиков, в Киеве ситуация может ухудшиться. Спикер Киевской ГВА Михаил Шаманов заявил, что свет для киевлян подается в режиме аварийных отключений и переходить на плановые пока рано.

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