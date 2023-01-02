Россия не планирует заканчивать войну в Украины и будет пытаться проводить новые наступления на фронте в 2023-м году.

Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк в комментарии "РБК-Украина".

"По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и дальше будут пытаться продолжать ведение наступательных действий. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют", - сказал он.

По его словам, разведка пока не может это спрогнозировать, где именно россияне будут наступать.

"Мы рассматриваем возможность того, что они могут одновременно пойти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы", - добавил Черняк.

Он также сказал, что сейчас у россиян нет времени, сил и средств, чтобы наступать со стороны Беларуси.

Представитель ГУР также выразил уверенность, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. При этом, по его мнению, войска РФ не смогут форсировать Днепр, чтобы снова пойти на Херсон.

Напомним, ранее BBC описала 5 сценариев для Украины на 2023 год.

Мы сообщали, что британское издание Financial Times прогнозирует, что война в Украине будет длиться на протяжении всего 2023 года.

"Страна" в отдельном материале анализировала, каким будет 2023-й год для Украины.