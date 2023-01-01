Генсек НАТО Столтенберг считает, что война в Украине скоро не закончится

Война в Украине скоро не закончится, и Запад должен быть готов к долгосрочной поддержке Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в программе "Трудный разговор" на британском телеканале ВВС.

"Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели – установления контроля над Украиной", - сказал Столтенберг.

Отметив значимость украинских контрнаступлений, генсек НАТО предостерег от того, чтобы считать Россию сломленной ими. Напротив - это привело к дополнительным усилиям со стороны Кремля.

"Россия провела мобилизацию и пополнила ряды военных, многие из мобилизованных сейчас проходят обучение. Все это говорит о том, что российские войска готовятся к продолжению войны и к возможной попытке нового наступления", - предупреждает Столтенберг.

Он повторил уже не однажды звучавший тезис Запада о том, что эта война, как и все прочие, будет закончена за столом переговоров, но условия должна продиктовать Украина, а это должно быть обеспечено на поле боя, в чем Запад должен оказать серьезную поддержку.

"Мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы", - заявил Столтенберг.

Ранее "Страна" сообщала, что война в Украине сделала прямое столкновение России и США самым близким со времени кубинского кризиса.