Война в Украине показала, что Запад не готов к ведению длительных боевых действий.

К такому выводу в сегодняшнем номере пришла испанская газета El País.

По ее мнению, западные страны столкнулись с трудностями в связи с истощением арсеналов и плохой подготовкой военной промышленности для решения серьезных военных задач.

"Вероятно, большое сосредоточение расходов на небольшом числе очень сложных программ по вооружениям также является ошибкой", - сказал газете эксперт Международного института стратегических исследований Уильям Альберке, отметив, что война в Украине показала необходимость усовершенствования систем ПВО.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что у США и Украины совпадает видение насчет окончания войны.

"С американцами у нас стопроцентное понимание того, что такое мир, какие у нас цели, каких компромиссов не может быть. Никаких компромиссов с Путиным в отношении независимости, территориальной целостности, суверенитета не будет", - сказал он.

Тем временем 61,8% опрошенных украинцев считают, что с Россией не нужно идти на компромиссы ради мира и что война может закончиться только в случае победы.