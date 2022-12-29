Настроения в Беларуси в пользу мира, но в его отсутствии белорусы обвиняют россиян.

Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Европейской правде".

"Я наблюдаю определенное изменение в настроениях. Если белорусы раньше были больше антивоенные и несколько проукраинские, то сейчас больше появляется такого: "Мы хотим поскорее мира", и обвиняют в том, что якобы Украина не идет на переговоры.

Но хотя общий тренд не в нашу пользу – говорить, что произошел перелом в обществе в пользу поддержки России, пока нельзя", – сказал Кизим.

Ранее мы писали, что, по словам командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева, военная угроза со стороны Беларуси постепенно растет. Там уже находится достаточное количество российских войск для проведения тактических действий.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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