На данный момент Россия собрала в Беларуси группировку войск количеством 10 200 человек, но этого количества для наступления на Украину недостаточно.

Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в эфире телемарафона.

"Та группировка, которая есть у вооруженных сил Российской Федерации (в Беларуси - Ред.), - это около 10 200 военнослужащих, она не может выполнить задачу по повторному наступлению на территорию нашего государства", – сказал Дейнеко.

По словам главного пограничника, ежедневно и разведка, и ГПСУ, и оперативно-розыскные подразделения мониторят обстановку на территории Беларуси, им также помогают "негласные помощники". Все они сообщают, что "реальных возможностей" для наступления у врага нет.

Вчера в ГПСУ заявляли, что не видят признаков создания наступательной группировки России в Беларуси.

Ранее "Страна" рассказывала, что немецкие СМИ со ссылкой на аналитиков Минобороны Германии привели прогноз, согласно которому российская армия может попытаться возобновить наступление в Украине в следующем году, а именно в апреле. В прогнозе обрисованы два сценария развития событий: более и менее вероятный. В обоих так или иначе задействована Беларусь.