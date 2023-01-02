С начала войны и до начала 2023 года по всей территории Украины воздушная тревога объявлялась приблизительно 14 870 раз.

Такую статистику показывает ресурс Alerts, фиксирующий все подобные случаи с прошлого февраля.

Рекордсмен среди областей - Харьковская (1558). Затем идут Донецкая (1294), Запорожская(1235) и Днепропетровская (1190).

Меньше всего тревог объявлялось на Западной Украине - в Закарпатской (202), Черновицкой (222), Ивано-Франковской (253) и Львовской (254) областях.

Киев с 638 тревогами - в середине списка.

С учетом данных за первое января тревог уже существенно больше (их текущее число на картинке).

Напомним, что сегодня вечером губернатор Ким сообщил о двух группах "Шахедов", что летят в Украину.

На фоне этих новостей воздушная тревога уже объявлена в большинстве областей Украины.

А Владимир Зеленский рассказал, сколько дронов сбили в небе над Украиной в новогоднюю ночь.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.