Две группы "Шахедов" летят в Украину. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Других подробностей пока нет.

Напомним, что в новогоднюю ночь Россия била по инфраструктуре восьми областей "Шахедами".

Владимир Зеленский рассказал, сколько дронов сбили в небе над Украиной в новогоднюю ночь. Первое видеообращение в году.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.