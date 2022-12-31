Применение российскими военными за последние двое суток 39 беспилотников, атака дронов в ночь с 18 на 19 декабря и использование БПЛА 13 декабря, свидетельствует о том, что РФ стала чаще их использовать в Украине.

Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили свои наблюдения 10 декабря. Тогда ISW оценил, что увеличение темпов атак российских беспилотников может свидетельствовать о том, что РФ накопила больше БПЛА иранского производства за три недели или о том, что Россия получила или ожидала новую партию дронов из Ирана.

В Институте считают, что россияне, вероятно, еще больше увеличили темпы атак беспилотников, пытаясь обстреливать критическую инфраструктуру Украины, "учитывая вероятное истощение запасов высокоточных ракет".

Эксперты полагают, что российские военные, вероятно, будут продолжать использовать атаковать беспилотниками гражданские объекты в Украине.

Напомним, в ночь на 30 декабря на Киев был налет беспилотников, которые целились по инфраструктуре. Один из "Шахидов" ударил по административному зданию в Голосеевском районе столицы.

Также сообщалось, что ВСУ сбили 10 вражеских дронов над Запорожской и Днепропетровской областями 30 декабря.