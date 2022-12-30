Ночью 30 декабря Днепропетровскую область атаковали дроны-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Вторую ночь подряд россияне атаковали регион дронами-камикадзе. Вторую ночь подряд наши защитники неба сбили все пять вражеских "Шахедов" которые были над областью. Сбили курсирующие боеприпасы в трех районах" сообщил глава ОВА.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.