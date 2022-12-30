Сегодня ночью на Киев был налет беспилотников, которые целились по инфраструктуре. По сообщению городской военной администрации, над столицей было зафиксировано пять дронов-камикадзе.

"Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей", при этом один из "Шахидов" ударил по административному зданию в Голосеевском районе столицы.

"В результате чего здание было частично разрушено, а в жилом доме рядом повреждения окон. Информация о пострадавших не поступала", - заявили в администрации.

Напомним, Днепропетровскую область ночью также атаковали дроны-камикадзе.

Накануне в Киеве неизвестные сообщили о заминировании всех ТРЦ.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.