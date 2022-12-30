Ночью 30 декабря Киевскую область атаковали дроны-шахиды.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его данным, они метили по объектам энергетики, но предварительно попаданий нет. Силы ПВО сбили беспилотники.

На местах сбития работают экстренные службы.

Взрывы слышали и киевляне. Размер ущерба уточняется.

Напомним, что ранее в ВСУ рассказали о тактике россиян при атаке иранскими дронами-камикадзе. Они запускают три волны.

Также мы писали, что с сентября украинская ПВО сбила более 850 ракет и дронов, которые россияне запускали по инфраструктуре.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.