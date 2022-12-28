Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух", которые смогут сбивать иранские дроны-камикадзе Shahed.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью ABC.

По словам министра, Украина уже проводит исследования и разработки дронов, которые могут бороться с другими беспилотниками.

Кроме того, он рассказал, что Украина закупила около 1400 беспилотников для разведки, наблюдения за полем боя и рекогносцировки (осмотр и обследование местности с целью выбора опорных пунктов, Ред.). Следующий шаг, по словам министра, - оснащение армии ударными беспилотниками.

Он уточнил, что речь идет как о дронах-камикадзе, так и об ударных. Часть из них разрабатываются в Украине.

Федоров анонсировал, что в будущем миссий с ударными беспилотниками станет больше.

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Тем временем война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

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