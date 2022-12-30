Одним из наиболее пострадавших городов от сегодняшних ракетных ударов стал Львов. Там были массовые отключения света.

"Страна" сделала фото, как выглядит Львов времён блэкаута.

Ранее мы писали, что во Львовской области две ракеты попали в электроподстанцию. Без света остались 282 населенных пункта.

Также "Страна" сообщала, что губернатор Львовщины Максим Козицкий рассказал о состоянии энергосистемы после ракетной атаки. По его словам, энергетики технически обеспечили возможность поставки электроэнергии всем потребителям, но сети не выдерживают нагрузку.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.