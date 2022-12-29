Энергетики Львовской области технически обеспечили возможность поставки электроэнергии всем потребителям, но сети не выдерживают нагрузку.

Об этом сообщил львовский губернатор Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

"Самая сложная ситуация остается во Львове и окружающих общинах, а также в Яворовском районе. Работа не прекращается. Ожидаем, что до конца этих суток все жители Львовской области будут получать питание в соответствии с графиками почасовых отключений", – уточнил он.

Напомним, во Львове самая тяжелая ситуация с энергетикой во всей области - 90% потребителей остались без электричества.

Также "Страна" рассказывала, что во Львовской области две ракеты попали в электроподстанцию. Без света остались 282 населенных пункта.

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