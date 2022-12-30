Сегодня ночью ВСУ сбили десять беспилотников над территорией Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщает оперативное командование "Восток".

По его данным, 9 из них - "Шахиды", а еще один - российский разведывательный дрон "Мерлин".

Как добавляют Воздушные силы, всего по Украине за ночь выпущено 16 "Шахидов" (еще семь летели на Киев). Они, атаковали с юго-восточного и северного направлений по руслу Днепра. Все дроны были уничтожены.

Напомним, в ВСУ рассказали о "волновой" тактике россиян при атаке иранскими дронами-камикадзе. По словам начальницы пресс-центра Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, россияне во время массированных атак запускают сразу три волны дронов. Первую волну - для выявления средств ПВО, вторую - чтобы ударить по этим ПВО, третью направляют на объекты критической и энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее в ВСУ предполагали, что Россия может атаковать ближе к Новому году.

Тем временем война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.