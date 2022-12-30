Во время вчерашней массированной атаки РФ на Украину Воздушные силы ВСУ уничтожили 58 из 70 крылатых ракет, четыре разведывательных БПЛА и один вертолет МИ-8.

Об этом сообщает пресс-центр Воздушных сил ВСУ.

По уточненной информации, три разведывательных БПЛА и вертолет Ми-8 уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил на восточном направлении.

Еще один беспилотник – "Орлан-10" уничтожен в Киевской области именно во время ракетной атаки. Оккупанты планировали использовать БПЛА для осуществления воздушной разведки и выявления позиций украинской ПВО.

ВСУ в очередной раз призывают граждан не публиковать данные об обстрелах, позициях украинской ПВО и другой чувствительной информации, которую враг обязательно использует для последующих атак.

Как писала "Страна", 29 декабря на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет десятка ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

По состоянию на 30 декабря в энергосистеме Украины дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10-й массированной ракетной атаки россиян.

Также "Страна" писала о том, что в Ивано-Франковской и Львовской областях были зафиксированы прилеты по объектам энергетики.

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