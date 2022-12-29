Следующий ракетный удар РФ может быть более массированным, чем 29 декабря.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Россия восстанавливает и возобновляет парк авиационной техники. Если речь идет о таких самолетах, которые недавно были у них на выставке, такие как СУ-55 или СУ-57, то, чтобы поставить в строй большое количество таких воздушных машин, нужно много времени. СУ-35, которые у россиян сегодня, это самолеты, которые они выпускают серийно. Они уже были не раз целями для нашей противовоздушной обороны", - отметил Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что со времени предыдущего массированного обстрела прошло довольно много времени: враг готовился, накапливал снаряды, итогом чего стала сегодняшняя массированная атака.

По его мнению, характер обстрелов будет зависеть от ракет, имеющихся в арсенале противника.

"Вопрос в том, сколько они готовы в настоящее время потратить тех же крылатых ракет. Носителей у них достаточно", — сказал Игнат.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что сегодня произошла "одна из самых массированных ракетных атак" россиян.

Между тем в ГУР Минобороны считают, что ракетный потенциал российской армии постепенно истощается.