В четверг, 29 декабря, произошла "одна из самых массированных ракетных атак" россиян.

Об этом написал в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

Он поблагодарил ВСУ за "сегодняшнюю работу".

"Уничтожение 54 ракет спасло жизни десятков людей и защитило ключевые части нашей экономической инфраструктуры", – добавил Резников.

Напомним, в ГСЧС сообщили, что в Украине во время сегодняшней массированной атаки РФ повреждены 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях. В результате обстрела повреждены 28 различных объектов, травмированы 5 человек.

Ранее мы писали, что, по словам Алексея Резникова, Украина повысила эффективность своей ПВО до 80%.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.