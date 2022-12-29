В Украине во время сегодняшней массированной атаки РФ повреждены 10 объектов критической инфраструктуры в 10 областях. В результате обстрела повреждены 28 различных объектов, травмированы 5 человек.

Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий.

"Что касается массированных ракетных ударов по Украине, то им подверглись 10 областей, повреждены 28 объектов. Из них 18 - это частные жилые дома, остальные - объекты критической инфраструктуры... В результате обстрелов у нас травмированы 3 мужчин, 1 женщина и 1 ребенок", - рассказал Хорунжий.

К ликвидации последствий обстрелов от ГСЧС были привлечены около 100 спасателей и более 15 единиц техники. Подключены 87 генераторов для обеспечения электроэнергией объектов критической инфраструктуры.

Также он сообщил, что в Киеве в оперативно-координационный центр службы поступило сообщение о попадании сразу по нескольким адресам в четырех районах.

Напомним, россияне атаковали Киев 16 ракетами, все они были сбиты силами ПВО.

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