По состоянию на 30 декабря в энергосистеме Украины дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10-й массированной ракетной атаки россиян. Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра "Укрэнерго" последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Энергосистема в плановом режиме восстанавливает нормальную работу. Продолжается набор мощности.

В то же время в результате попаданий в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады и облэнерго работают над устранением повреждений.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений.

"Укрэнерго", производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать питание потребителей.

Как писала "Страна", 29 декабря энергетики сообщили о повреждениях инфраструктуры Киева после атаки России, несмотря на эффективность ПВО.

Также "Страна" писала о том, что в Ивано-Франковской и Львовской областях были зафиксированы прилеты по объектам энергетики.

Тем временем война в Украине продолжается уже 310-й день. Вчера мы подводили итоги 309-го дня войны, когда на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.