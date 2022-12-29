Прилеты по энергетической инфраструктуре сегодня есть, несмотря на фантастическую эффективность ПВО.

Об этом сообщил в Facebook в четверг, 29 декабря, гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, продолжаются противопожарные и ремонтные работы.

При этом, по словам Коваленко, "в Киеве текущий уровень доступности электроэнергии достаточно высок".

"Есть высокая вероятность, что на днях вернемся к дообстрельному уровню", – добавил он.

Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что 29 декабря Силы обороны Украины сбили 54 из 69 ракет, примененных россиянами в ходе массированной атаки.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как работает украинская энергосистема после массированной атаки 29 декабря.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.