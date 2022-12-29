В результате сегодняшнего массированного ракетного обстрела Украины в Киевской области 250 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба во время телемарафона.

"По состоянию на 17 часов 250 тыс. абонентов находятся без света. Уверен, что через несколько часов ситуация вернется к вчерашним показателям", - отметил Кулеба.

По словам Кулебы, все повреждения в результате ракетного обстрела зафиксированы, и завтра начнутся работы по восстановлению.

Напомним, в Киевской области ракетные атаки 29 декабря отбиты, но обломки повредили дома и больницу.

Также мы сообщали, что после массированного ракетного удара по городам Украины без света 90% Львова и почти половина Киева.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

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