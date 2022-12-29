29 декабря враг снова ударил по энергосистеме Украины. Было выпущено порядка 70 ракет, большинство которых сбили силы ПВО. Но 15 ракет попали в цель.

Прилеты зафиксированы во Львове (90 процентов города оказалось обесточенным), Сумской, Ивано-Франковской областях, а также в Харькове и Одессе.

В Киеве прямых попаданий в энергообъекты в этот раз не было. Тем не менее на время в столице пропало электричество. Его отключали превентивно, чтобы минимизировать разрушения в случае возможных прилетов. Такие же отключения были и в других регионах.

В Киеве осколки ракет повредили предприятие в Голосеевском районе и несколько частных домов, в том числе, в Бортничах.

Некоторые эксперты тут же предположили, что в этот раз россияне целились в систему водоснабжения (в Бортничах расположена станция аэрации), но, как говорит Рябцев, скорее всего, ракеты просто "не долетели" к основной цели - столичным ТЭЦ.

Но в целом, по словам эксперта энергорынка Олега Попенко, в этот раз последствия атаки не такие серьезные, как после предыдущих ударов. "Превентивные отключения электроэнергии и хорошая работа ПВО дают результаты. Блэкаута не будет. Хотя локально в некоторых городах ситуация серьезная, скажем, в том же Львове без электроэнергии осталось 500 тысяч потребителей", — отмечает он.

"Последствия есть, так как были попадания. Но энергетики уже приступили к ликвидации повреждений. Можно сказать, что ситуация с ударами по энергосистеме становится рутиной - прилеты - отключения электроэнергии - ремонты. Понятно, что с каждым разом отечественной системе наносится все больший урон, так как накопительный эффект никто не отменял. На ее восстановления понадобятся огромные деньги, и заплатим в конечном итоге все мы, за счет повышения тарифов, которое рано или поздно произойдет", — говорит Рябцев.

Разбирались, как работает украинская энергосистема после новой атаки.

Мы уже сообщали подробности сегодняшней, десятой с октября, атаки на украинскую энергосистему.

"Перестраховка" Киева и удар по подстанции в Одессе

По данным главнокомандующего ВСУ, всего по Украине было выпущено 69 ракет, из которых 54 сбито. То есть, 15 ракет достигли цели. Противник использовал также беспилотники, 11 из которых уничтожила наша ПВО.

На Киев летело 16 ракет, все сбили ПВО, утверждают власти. Тем не менее, в столице заявили о повреждениях нескольких домов, предприятия в Голосеевском районе, детской площадки на Печерске, участка железнодорожного полотна на правом берегу.

Часть поврежденных домов - в Бортничах. Из-за чего некоторые эксперты предположили, что враг целился в систему водоснабжения столицы,. Впрочем, по мнению Рябцева, скорее всего, на Бортничи упали обломки ракет, нацеленных на столичные ТЭЦ, Перебои с электроэнергией в Киев он поясняет превентивными отключениями, на которые с недавних пор идут энергетики, чтобы минимизировать риски возможных прилетов. Такие отключения были и в других регионах, хотя и не всех.

"Когда уже более-менее понятно направление движения ракет, начинают отключать объекты. Это позволяет смягчить последствия возможных ударов - если в системе на момент прилета нет напряжения, повреждения не менее серьезные, в частности, есть возможность избежать больших пожаров", — пояснил Попенко.

"40% потребителей столицы после ракетной атаки - без света. В связи с необходимыми мерами безопасности, которые принимаются энергетиками во время воздушной тревоги", заявлял мэр Киева Виталий Кличко. Чуть позже он сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения. Тепло и воду город подает в штатном режиме. Кроме домов, где отсутствует энергоснабжение, от которого зависит работа котельных, - уточнил Кличко.

В Киевской области, как сообщил в своем Телеграм глава ОВА Алексей Кулеба, было повреждено 10 частных домов в Бучанском, Вышгородском районах, и медучреждение в Фастовском районе. При этом он заявил о том, что без света осталось 180 тысяч абонентов.

"По решению "Укрэнерго" действуют экстренные отключения!", — пояснил Кулеба.

Отметим, что и в столице, и в области власти говорят, что все атаки отбиты. Но, как рассказывают наши источники, новые повреждения нанесены одной из подстанций в районе Чабанов. Хотя официального подтверждения этой информации нет.

Очевидцы заявляют о клубах дыма, которые наблюдали в этом районе. Каков их источник - пока точно неизвестно.

Прилет был также в Одессе. По данным нашего источника на энергорынке, очень сильно пострадала крупная подстанция, по которой ранее уже были попадания. Это на ближайшее время ухудшит и без того непростую ситуацию с электроснабжением в регионе.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, сложная ситуация - на западе, Одесском и Киевском регионах. Поэтому будут происходить аварийные отключения света.

По столичному региону серьезных попаданий не было. Тем не менее, он тоже в числе "проблемных". Эксперты поясняют это тем, что энергосистема, питающая столицу, была основательно ослаблена во время предыдущих атак. Поэтому достаточно малейшего сбоя, чтобы нарушить с трудом восстановленный энергетиками баланс.

В Одессе к накопительному эффекту добавились серьезные повреждения мощной подстанции.

На западном регионе остановимся более подробно.

Удар по западу

Власти Ифано-Франковской области сообщили о попадании в объект критической инфраструктуры. По данным нашего источника на энергорынке, речь идет о Бурштынской ТЭС. Ранее по ней враг уже бил.

"Вследствие удара серьезно повреждено оборудование ТЭС", - заявили в пресс-службе ДТЭК.

Эта ТЭС питает западный регион страны. По самому Ивано- Франковску прилетов не было, заверил мэр города Руслан Марцинкив. "Некоторые телеграм-каналы и даже некоторые медиа написали, что был прилет по Ивано-Франковску. Это неправда", - написал мэр на своей странице в Фейсбуке.

Но были прилеты по подстанциям во Львовской области. Поэтому там возникли серьезные проблемы с электроснабжением — свет пропал у 90% потребителей Львова

"В этот раз запад страны - в числе наиболее пострадавших регионов", — говорит Попенко.

Во время предыдущих атак удары по западным областям тоже были, но их последствия удавалось более-менее оперативно ликвидировать.

"В западной энергосистеме ситуация немного лучше, чем, скажем, в центральной. Там, во-первых, меньше потребление электроэнергии, во-вторых, в непосредственной близости европейская генерация, есть постоянные перетоки внутри объединенной энергосистемы", — отмечает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Как будет в этот раз, и смогут ли энергетики столь же оперативно ликвидировать последствия ударов по западной Украине - покажет время.

По данным на 14.00, как рассказал во время стрима мэр города Андрей Садовой, троллейбусы уже поехали, трамваи скоро запустят. На воду включились дизель-генераторы, и на первых этажах вода уже есть. Ожидается, что к вечеру в системе повысится давление, и вода будет уже у большинства жителей многоэтажек.

Как отметил Садовой, во время атаки, когда пропало электричество, в городских больницах включились генераторы, что позволило проводить операции, даже трансплантацию. Также во время воздушной тревоги в городском роддоме родился ребенок. Прогнозов по восстановлению электроснабжения всех потребителей Садовой не дал.

К слову, попадания по объектам в западных областях вызвало дискуссию в профильном сообществе. Некоторые эксперты предположили, что враг меняет тактику. Дескать, основательно повредив энергосистемы в центре, на юге и востоке страны, россияне начинают усиленно бить по западу, где критическая инфраструктура в более-менее нормальном состоянии. И, дескать, таким образом хотят добить всю украинскую энергосистему.

Впрочем, по словам Рябцева, никаких "западных акцентах" нет.

"Целили по тем же энергообъектам, что и всегда, буквально по старому списку. А то, что куда-то прилетело, а куда-то нет - тут уже воля случая и результаты работы ПВО", — говорит он.

"Превращается в рутину"

В целом, по словам Рябцева, в этот раз последствия вражеской атаки на украинскую энергосистему оказались не такими серьезными, после предыдущих ударов.

"Да, есть повреждения объектов. Но алгоритмы реагирования на подобные ЧП энергетики уже отработали. Можно сказать, что удары по критической инфраструктуре превращаются в рутину - атаки - попадания - отключения света- ремонты. Понятно, что и эта атака не последняя, будут новые, и может прилететь куда угодно. Накопительный эффект никто не отменял - украинской энергосистеме нанесены колоссальные повреждения, не хватает оборудования для ремонтов, на восстановление понадобится немало времени и огромные деньги. Ясно, что в итоге заплатим все мы - через тарифы, которые рано или поздно вырастут", — подытожил Рябцев.

"Будут и дальше бить по всем энергообъектам по списку. Ожидается еще 3-4 мощные атаки с запуском под сотню ракет. Есть прогнозы, что затем количество ракет может уменьшится до 30-40 на каждую атаку, из-за их дефицита у противника. Но пока неясно, оправдаются ли такие ожидания. Пока нет морозов, точечные блэкауты с отключением света, отопления и воды не критичны. Но все может измениться, если ударят морозы". — добавил Попенко.