В пабликах появилось видео ажиотажа в одном из супермаркетов Донецка 31 декабря.

Судя по кадрам, местное население не потеряло желания праздновать Новый год, несмотря на ежедневные обстрелы Донецка.

На двух последующих фото - опустевшие прилавки отдела алкогольных напитков сегодня, 1 января.

Напомним, что в новогоднюю ночь четыре района Донецка попали под обстрел, есть раненые, в числе которых младенец.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.