В Сети появилось видео момента прилета во время ракетного обстрела Киева накануне Нового года. Речь идет о попадании в отель "Алфавито".

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

Однако на видео - съемка из другого объекта, расположенного напротив. Это - танцевальный зал, по словам ее владельца - крупнейший в Украине, где проводили свои занятия самые именитые педагоги, в том числе приезжие.

Ранее мы писали, что в Офисе президента Украины публикуют фото и видео последствий прилёта по отелю в Печерском районе столицы.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.