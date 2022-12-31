Последствия удара. Фото: Facebook

Утром в субботу, 31 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Лиманскому отделению полиции в Донецкой области. В результате ранен один сотрудник.

Об этом сообщает глава Национальной полиции Игорь Клименко в своем Фейсбуке.

"Российская ракета С-300 прицельно попала в Лиманский отдел полиции Донецкой области. Есть пострадавший полицейский. Травмы - средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь", - уточнил Клименко.

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