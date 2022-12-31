Утром в субботу, 31 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Лиманскому отделению полиции в Донецкой области. В результате ранен один сотрудник.

Об этом сообщает глава Национальной полиции Игорь Клименко в своем Фейсбуке.

"Российская ракета С-300 прицельно попала в Лиманский отдел полиции Донецкой области. Есть пострадавший полицейский. Травмы - средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь", - уточнил Клименко.

Также мы писали, что в ночь с 30 на 31 декабря российские войска нанесли ракетный удар по одному из военных городков на Черниговщине.

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