Россияне в среду, 28 декабря, обстреляли прифронтовую Константиновку в Донецкой области. Били, предположительно, ракетами С-300, попали в промышленную зону.

Об этом заявил глава Константиновской ГВА Алексей Рослов, передает "Суспильне".

По его словам, из-за обстрелов разрушено складское помещение. Обошлось без пострадавших.

По данным очевидцев, пожар на складе продолжается.

Ранее мы писали, что все газовые котельные Донецкой области остановили работу после повреждений магистрального трубопровода.

Война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.