В Донецкой области все котельные, работающие на газе, остановили свою работу.

Об этом сообщил губернатор региона Павел Кириленко в Фейсбуке.

По его словам, причина аварийной остановки – повреждение магистрального газопровода в Харьковской области.

"Сформированы ремонтные бригады для срочного выявления и обследования аварийного участка и проведения восстановительных работ.

Как быстро удастся ремонтникам возобновить работу газопровода, будет зависеть от характера повреждения и его масштаба", – написал Кириленко.

Напомним, в понедельник, 26 декабря, Павел Кириленко рассказал о том, что инфраструктура города Бахмут, в районе которого проходят ожесточенные бои, как и инфраструктура многих других населенных пунктов прифронтовой зоны, разрушена на 60%.

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