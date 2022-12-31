В ночь с 30 на 31 декабря российские войска нанесли ракетный удар по одному из военных городков на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Предварительно, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить имеющимися ПВО. К счастью, погибших нет", - написал Чаус.

Он добавил, что в последние дни интенсивность обстрелов территории области выросла. Россияне стреляют из артиллерии, минометов и РСЗО.

Напомним, 30 декабря войска РФ обстреляли город Семеновка Черниговской области. Погиб один человек.

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