В субботу, 31 декабря, россияне обстреляли из РСЗО Никополь, в результате чего были зафиксированы незначительные разрушения, люди не пострадали.

Об этом пишет глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в телеграм-канале.

По его словам, что в пределах других территорий района – без чрезвычайных ситуаций.

"Последний день года страна-террорист отметила массированной ракетной атакой. В районе – без "прилетов". В других областях страны, к сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители и разрушения инфраструктуры", - добавил Евтушенко.

Кроме того, глава Никопольской РВА заявил, что существует высокая вероятность ночного артиллерийского обстрела прибрежных территорий района, поэтому он просит жителей провести ночь в убежище или воспользоваться правилом двух стен.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев в субботу, 31 декабря, один человек погиб и еще более 20 получили ранения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что россияне целились по гражданской инфраструктуре в разных регионах. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые, но несмотря на это, отмечает Шмыгаль, украинская энергосистема остается стабильной.

В Николаеве полностью разрушены два жилых дома, еще 12 - повреждены в результате очередного массированного ракетного удара по Украине со стороны РФ.

А в Хмельницком часть города осталась обесточена, все проблемы, как заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, будут устранены.