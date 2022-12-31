Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что россияне планируют нанести новый удар в полночь по московскому времени (в 23:00 по Киеву - Ред.).

Об этом он сообщил 31 декабря в телеграм-канале.

По его словам, планируется минимум один залп ракет С-300.

Напомним, 31 декабря РФ нанесла по Украине ракетные удары. Залужный рассказал, что было выпущено более 20 ракет, 12 из них сбила ПВО.

В Киеве разрушения зафиксированы в четырех районах. В результате атаки на столицу один человек погиб, по последним данным, ранения получили 22 человека.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.