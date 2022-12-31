Президент Украины Владимир Зеленский вечером 31 декабря записал видеообращение. Он прокомментировал сегодняшнюю атаку РФ.

Видео опубликовано в соцсетях Зеленского.

"31 декабря... Сегодняшний день, эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой России. Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары и те, кто их совершает, – не получат помилования. Мягко говоря", - сказал президент.

Также он по-русски обратился к россиянам и заявил, что президент РФ Владимир Путин "сжигает" их страну и будущее.

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди (Путин в этом году выступил с новогодним обращением в окружении военных - Ред.). Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - сказал Зеленский.

Также он прокомментировал сегодняшний обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 140 украинских военных. Всего, по словам Зеленского, с 24 февраля Украине удалось вернуть 1596 украинцев и украинок.

Президент также поблагодарил энергетиков и всех, кто защищает Украину и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, по данным Минэнерго, серьезных повреждений энергосистемы Украины во время сегодняшней атаки РФ удалось избежать.