Массированный ракетный обстрел 31 декабря не смог причинить серьезных повреждений энергосистемы Украины.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко написал в Фейсбуке.

Такой результат, по его словам, достигнут "благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям".

"Враг пытается сломить нас любым способом. Однако вопреки планам агрессора украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом", - написал Галущенко.

Напомним, в результате ракетной атаки на Киев в субботу, 31 декабря, один человек погиб и еще 20 получили ранения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что россияне целились по гражданской инфраструктуре в разных регионах. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые, но несмотря на это, отмечает Шмыгаль, украинская энергосистема остается стабильной.

В Николаеве полностью разрушены два жилых дома, еще 12 - повреждены в результате очередного массированного ракетного удара по Украине со стороны РФ.

А в Хмельницком часть города осталась обесточена, все проблемы, как заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, будут устранены.