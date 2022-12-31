Россияне во время ракетной атаки на Украину 31 декабря целились по гражданской инфраструктуре в разных регионах.

Об этом в телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Террористы. Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны. Повреждены жилые дома, гостиница, магазин, место проведения праздников. Есть погибшие и раненые", - сообщил он.

Несмотря на это, отмечает Шмыгаль, украинская энергосистема остается стабильной.

Тем временем ранее мы писали о том, что в результате ракетной атаки на Киев в субботу, 31 декабря, один человек погиб и еще 20 получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.