Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил об обстреле области, есть прилеты.

Об этом он рассказал в телеграм-канале.

Также он сообщил, что в Хмельницке после сегодняшнего обстрела ранены как минимум четыре человека.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что город обстреливали ракетами.

Напомним, в трех районах Киева прогремели взрывы, пострадал гостиничный комплекс и частный дом. Есть погибший и раненные.

Также сообщалось, что у Зеленского опубликовали фото и видео последствий удара по отелю в Печерском районе Киева.

Кроме того, мы писали, что сегодня россияне обстреляли Николаев, шесть человек пострадали.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.