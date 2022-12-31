Войска РФ обстреляли Хмельницкий, есть пострадавшие
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил об обстреле области, есть прилеты.
Об этом он рассказал в телеграм-канале.
Также он сообщил, что в Хмельницке после сегодняшнего обстрела ранены как минимум четыре человека.
Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что город обстреливали ракетами.
Напомним, в трех районах Киева прогремели взрывы, пострадал гостиничный комплекс и частный дом. Есть погибший и раненные.
Также сообщалось, что у Зеленского опубликовали фото и видео последствий удара по отелю в Печерском районе Киева.
Кроме того, мы писали, что сегодня россияне обстреляли Николаев, шесть человек пострадали.
Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .
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