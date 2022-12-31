Последствия обстрела Николаева. Фото: ГСЧС

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил об обстреле Николаева. В результате ракетных ударов шесть человек пострадали. Ким добавил, что россияне атаковали разные части города, на месте возникли пожары.

Об этом сообщает он в своем Telegram-канале.

Ким добавил, что три человека в больнице, еще такому же количеству жителей оказали медицинскую помощь на месте.

удар по Николаеву

Также ГСЧС Украины показала фото последствий ракетных ударов по Николаеву.

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В местных пабликах пишут, что в одном из районов города ракета попала посреди дороги, образовав огромную воронку, повреждены два автомобиля.

Напомним, в трех районах Киева прогремели взрывы, пострадал гостиничный комплекс и частный дом. Есть погибший и раненные.

Мы публиковали фото и видео последствий удара по отелю в Печерском районе Киева.

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