В николаевской области планируют вернуться к плановым отключениям электричества после вчерашних аварийных отключений и удара РФ.

Об этом написал глава Николаевской области Виталий Ким в своем телеграм-канале.

"Благодаря нашим энергетикам, скоро должны вернуться к плановой схеме, которая была предпринята до массированного ракетного удара", - сообщил он.

Напомним, 29 декабря в Николаевской области после удара РФ применили аварийное отключение электроэнергии. Перед этим сообщали о прилете в Николаевской области, а соцсети публиковали видео дыма на месте прилета.

Аналогичная ситуация накануне Нового года наблюдается в других областях страны. Так, после массированного ракетного удара по городам Украины без света 90% Львова и почти половина Киева.

Также мы сообщали, что в Одесской области 29 декабря был прилет по объекту энергетики, в регионе идут экстренные отключения света.

Ночью 30 декабря Киев атаковали пять беспилотников. Пишут о повреждении админздания и девятиэтажного жилого дома.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко назвал отсутствие обстрелов со стороны РФ единственным условием, при котором украинцы встретят Новый год с электричеством.

К тому же, накануне президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении призвал готовиться к новым ударам по энергетике Украины.